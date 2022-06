Napoli: è fatta per il rinnovo di Meret, contratto fino al 2027

Alex Meret sarà il presente ed il futuro della porta azzurra

E’ fatta per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli. Sky Sport riporta che il classe 1997 ha raggiunto un accordo con il club azzurro per un prolungamento di contratto fino al 2027. L’attuale contratto era in scadenza nel 2023 ed ora è stata raggiunta l’intesa per altri quattro anni. Meret, vista anche l’imminente partenza di Ospina verso l’Al-Nassr sarà con molta probabilità il nuovo titolare del Napoli.

