Napoli, si va verso la sospensione degli allenamenti fino al 30 marzo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come tra De Laurentiis, Chiavelli, Giuntoli, Gattuso ed il dottor Canonico ci sia stata una call conference per quanto riguarda le decisioni relative alla ripresa degli allenamenti. Si va verso un altro rinvio come si legge sul quotidiano. E quindi, alle 19 di questo lunedì angosciante come tutti gli altri giorni, e con un occhio alla tv per restare informati, nella Castel Volturno deserta, e con il Golden Tulip – l’albergo che ha la funzione del buen retiro – ovviamente vietato a chiunque ma già da un po’, pure casa-Napoli rimarrà senza ospiti, né vita: si potrebbe scrivere, sul comunicato che verrà poi redatto, «fino a data da destinarsi» ma è probabile che la scelta sia quella di costruirsi un apparente orizzonte, come per voler respirare, «sino al 30 marzo».

E poi, avanti così, di rinvio in rinvio, lasciando che l’ultimo allenamento resti quello di giovedì 12 marzo, quando ancora nell’aria s’avvertiva il profumo del Barcellona, del Camp Nou, d’una esistenza che ora è soffocata ed è racchiusa in una nuvola di paura collettiva.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Liverpool fortemente interessato a Fabian Ruiz: sullo spagnolo altri 4 club

Il Sindaco di Castel Volturno: “Il calcio viene dopo, ora bisogna fermare tutto”

Gara di solidarietà, dei giocatori del Napoli per gli ospedali: ecco le iniziative!

Calciomercato Napoli, duello con la Roma per Faraoni: le ultime

Ultras, il film scatena polemiche nel mondo del tifo organizzato [FOTO]

Neymar scappa in Brasile e non risponde più al Psg

Gabbiadini:”Corona virus sottovalutato, tifiamo per i medici”

L’appello del Prof. Ascierto ai campioni dello sport

Maksimovic – Tutto tace da tre settimane per il rinnovo

La Gazzetta punge Adl – Trasformi le multe in beneficenza

Rinnovi Napoli – E’ il turno di Piotr Zielinski

Scontro Adl-AIC sul tema allenamenti

FilmAuro – LA SSC Napoli copre quasi tutto il fatturato

Kalidou Koulibaly pronto a restare in azzurro

CONTENUTI EXTRA

Bimba chiama Polizia, siete meravigliosi

Controlli a Roma, ieri 86 denunce