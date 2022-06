Calciomercato: c’è la prima offerta ufficiale della Juventus per Koulibaly

Secondo il quotidiano Repubblica la Juventus avrebbe fatto la prima offerta ufficiale per Kalidou Koulibaly.

Kalidou Koulibaly ha suscitato un forte interesse nei confronti della Juventus. La volontà del giocatore è quella di rimanere a Napoli ma il club piemontese insiste. Il quotidiano Repubblica riporta le novità in merito a tale questione, sostenendo che la Juventus avrebbe presentato un’offerta ufficiale.

“L’obiettivo è trattenere De Ligt, magari affiancandogli un profilo come Koulibaly, per poi monetizzare il prossimo anno in caso di mancato rinnovo. Intanto è stato fatto il primo passo per il senegalese: i bianconeri hanno fatto la prima offerta al Napoli che chiede 40 milioni. Il problema è la volontà del calciatore, che non vuole “tradire” i tifosi del Napoli e difficilmente accetterà la Juventus.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gli auguri della SSC Napoli per il compleanno di Petagna

Napoli: è fatta per il rinnovo di Meret, contratto fino al 2027

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La cittadinanza a un minore straniero dopo il compimento di un ciclo scolastico