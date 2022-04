Repubblica – Bayern Monaco su Zielinski: il Napoli riflette sulla cessione.

La bomba di mercato lanciata dal quotidiano lascia il Napoli senza parole. A quanto pare, il Bayern Monaco avrebbe chiesto informazioni in merito a Piotr Zielinski, il quale sembrerebbe star attraversando un periodo buio in casa Napoli. In questa stagione ha giocato 31 partite e segnato 7 gol, pochi per uno come lui. Il futuro, dunque, è tutto da vedere e il Napoli si prende il suo tempo per riflettere.

