La Gazzetta dello Sport – Rivoluzione Napoli: obiettivo giovani, ADL è pronto a sei cessioni.

Le parole del quotidiano sulle intenzioni del Napoli:

“Il Napoli sta avviando una piccola grande rivoluzione che ringiovanirà la squadra che avrà a disposizione il tecnico Luciano Spalletti. Usciranno a scadenza di contratto sicuramente Insigne, Ghoulam e Malcuit e probabilmente anche Ospina e Mertens (per questi ultimi c’è ancora uno spiraglio per il rinnovo) oltre a Tuanzebe che rientrerà in Premier dal prestito. Dalla Liga arriverà il terzino sinistro Mathias Olivera (24 anni) e dalla Georgia il 21enne esterno offensivo Khvicha Kvaratskhelia“.

