Meret ha la sua occasione, ma solo per poco, Ospina sta per ritornare

Alex Meret si è fatto trovare pronto nel momento più importante, secondo il Corriere dello Sport, avrà questa carica ancora per poco, Ospina sta per ritornare.

E’ una carica a tempo determinato, quella di Alex Meret, che sta sostituendo in maniera egregia il titolare David Ospina.

Contro la Juventus e in Coppa Italia, è stato invalicabile, un muro; ha saputo reagire e tenere testa agli avversari dal calibro di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Ottime le sue ultime prestazioni.

Il portiere, classe ’97, partirà titolare contro il Granada, ma purtroppo è un occasione a tempo determinato. David Ospina, che a causa di un infortunio durante il riscaldamento di Napoli – Juventus si è procurato un infortunio, sta per tornare in carreggiata. Dunque, sarà pronto a breve per riprendersi il posto.

