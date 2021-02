UFFICIALE – Nessuna sanzione per Paratici, squalifica a Lazzari per espressione blasfema

Nessuna sanzione per il Ds Paratici: le decisioni del Giudice Sportivo

Nessuna sanzione per il ds della Juve Paratici dopo le urla contro l’arbitro al Maradona. Le decisioni del Giudice Sportivo, gli squalificati per il prossimo turno di campionato.

Una giornata di squalifica al centrocampista della Lazio, Manuel Lazzari, dopo la prova tv per espressione blasfema. Questa la motivazione del giudice sportivo, dopo la gara contro l’Inter di domenica sera: “Ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 8.33 del 15 febbraio 2021) in merito alla condotta del calciatore Manuel Lazzari consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 7° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiellini: “La sconfitta col Napoli non ci scalfisce. Siamo in lotta per tutti gli obiettivi”

Sanchez Ds. Granada: “Cercheremo di rendere vita difficile al Napoli. La nostra forza è il gruppo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Harry e Meghan Markle aspettano il secondo figlio: reazione della Regina e prima foto del pancione