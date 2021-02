Chiellini: “La sconfitta col Napoli non ci scalfisce! Siamo in lotta per tutti gli obiettivi”, le parole del difensore della Juventus in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Porto

Serie A – Juventus, Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Porto in Champions League. Il difensore è tornato a parlare sulla sfida persa Napoli.

Chiellini:

“Arriviamo da un periodo molto positivo. La partita di sabato non ci scalfisce, serve equilibrio e vanno distinte le due competizioni. Siamo in lotta per tutti gli obiettivi, adesso inizia la Champions e ci arriviamo con entusiasmo ma consapevoli delle difficoltà di domani”.

