Faraoni, l’agente: “Ancora presto per parlare di un trasferimento al Napoli”

Faraoni, l’agente parla del possibile trasferimento al Napoli

Mario Giuffredi, agente del difensore del Verona Davide Faraoni, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte dove ha risposto ad una domanda sul possibile trasferimento del suo assistito in maglia azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Faraoni al Napoli? Non lo so, se non sappiamo cosa succederà dal punto di vista della guida tecnica non si può programmare il mercato. Magari con Juric può essere di moda e con un altro allenatore no. Situazione prematura.”

