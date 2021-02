Santini: “Napoli, De Laurentiis ha pronto un colpo da 20 milioni”

Il giornalista Fabio Santini è intervenuto su 7 Gold, nella trasmissione il Processo, per parlare dei colpi che ha in serbo De Laurentiis per la prossima sessione di mercato.

Fabio Santini, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato dei giocatori che suscitano l’interesse di Aurelio De Laurentiis. Oltre all’interesse per Zaccagni spunta fuori un altro nome.

“De Laurentiis ha prenotato un nuovo colpo per la prossima stagione. Il giocatore in questione è Matteo Pessina, attualemente all’Atalanta. Pessina vale circa venti milioni, ma il Napoli dovrà fare i conti Roma, anch’essa interessata. Il trequartista è un grande rimpianto per il Milan che in passato lo aveva in squadra, ma poi lo hanno ceduto per l’affare Conti. La dirigenza rossonera ha comunque diritto al 50% sulla futura rivendita del calciatore. Il Milan non ha creduto fino in fondo a Pessina, ma potrebbe avere un importante ritorno economico”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Arrestato Luigi Sartor, l’ex giocatore di Juventus e Roma coltivava marijuana

UFFICIALE – Il Napoli perde anche Petagna, arriva il comunicato del club

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Harry e Meghan Markle aspettano il secondo figlio: reazione della Regina e prima foto del pancione