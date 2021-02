Arrestato Luigi Sartor, l’ex giocatore di Juventus e Roma coltivava marijuana

L’ex giocatore di Juventus e Roma Luigi Sartor è stato arrestato perché beccato a coltivare marijuana.

La Guardia di Finanza di Parma ha arrestato Luigi Sartor, ex giocatore 46enne. Sartor è stato beccato a coltivare ben 106 piante di marijuana assieme ad un complice. Il tutto è avvenuto a Lesignano Palmia, piccola frazione di Parma.

A riportare il suddetto avvenimento è la Gazzetta di Parma:

“Venerdì alle 13, i militari hanno finalmente varcato la soglia del casolare, mentre i due sospettati erano presenti. I finanzieri si sono trovati di fronte a una serra con 106 piante di varia taglia, con lampade, ventilatori, confezioni di fertilizzante. La coltivazione, già in fase di fioritura e pronta per l’essiccazione, era pronta a fornire due chili di marijuana. I due presunti coltivatori sono stati arrestati. Nella direttissima, il giudice Beatrice Purita ha accolto le richieste del pm Lino Vicini, disponendo l’obbligo di firma per M.M. e gli arresti domiciliari per Sartor. Lui, in aula, si è limitato a dirsi dispiaciuto di ritrovarsi lì. Ma come c’è finito dev’essere difficile anche per lui capirlo.”

