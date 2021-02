Gattuso, mai rosa così corta: l’elenco dei disponibili in vista del Granada

Gattuso, rosa corta in vista della sfida di Europa League contro il Granada: l’elenco dei disponibili

Notizie Calcio Napoli – Gattuso non ha mai avuto una rosa così corta, per via dei tanti infortunati e dei positivi al Covid-19. Ecco l’elenco dei disponibili in vista della sfida di giovedì contro il Granada: oltre ai Primavera, Meret, Contini, Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Rrahmani, Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Lobotka, Osimhen, Politano, Insigne.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiellini: “La sconfitta col Napoli non ci scalfisce. Siamo in lotta per tutti gli obiettivi”

Sanchez Ds. Granada: “Cercheremo di rendere vita difficile al Napoli. La nostra forza è il gruppo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Harry e Meghan Markle aspettano il secondo figlio: reazione della Regina e prima foto del pancion