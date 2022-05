Rinnovo Fabian Ruiz, fissato incontro tra Giuntoli e l’agente dello spagnolo

Grande protagonista della vittoria contro il Torino, Fabian Ruiz sta tornando al top e potrebbe avere parecchio mercato in estate. Considerando la scadenza a giugno 2023, bisognerà fare una scelta e, stando a quanto riferito da Il Mattino, proprio per questo Cristiano Giuntoli ha fissato un appuntamento con l’agente dello spagnolo prima di Spezia-Napoli, ultima giornata di campionato. Si deciderà tra rinnovo e partenza, perché una cosa è certa secondo il quotidiano campano: non resterà in scadenza per non perderlo a zero il prossimo anno.