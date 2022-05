Corriere dello Sport – Belotti nella lista di Giuntoli: è il piano B se parte Osimhen.

Nella lunga lista di Giuntoli, appare anche il nome di Andrea Belotti, in caso di eventuale addio di Osimhen:

“Nel pieno della maturità, una carriera granata da 113 gol con lode, una fisicità rassicurante, una conoscenza internazionale, un background che basta e avanza. E poi, è un parametro zero, dimensione che finisce per ingolosire. Dipenderà tutto da Osimhen o dal Manchester United o dall’Arsenal o dal Newcastle o da quei centodieci milioni di euro che in realtà rappresentano il passepartout per accomodarsi ad un tavolo e parlarne: ma intanto, e rientra nell’ordine naturale delle storielle del calcio, il Napoli è costretto a prepararsi una serie di opzioni, da lasciar collimare con la propria filosofia”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Belotti aspetta il Napoli: “Sarà una gara difficile, l’abbiamo preparata bene”

Auriemma: “Il Napoli pensa ancora a Sarri, Adl ce l’ha ancora in testa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

M5s alza i toni sull’invio di armi all’Ucraina