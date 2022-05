Auriemma: “Il Napoli pensa ancora a Sarri, Adl ce l’ha ancora in testa”

Auriemma Lancia una clamorosa notizia: “ADL pensa ancora a Sarri”

Il giornalista napoletano, Raffaele Auriemma, è intervenuto a ‘Club Napoli Night’ in onda su Teleclub per parlare del Napoli. Ecco le sue parole

Siamo in una fase fluida, ma ci dovrebbe essere rivoluzione: potrebbero andare via 4-5 calciatori a patto che arrivino le offerte che De Laurentiis si aspetta. Ci potrebbe essere un Napoli giovane allenato da un tecnico moderno come Gasperini, Italiano, De Zerbi o Sarri. Sì, proprio lui: De Laurentiis ce l’ha ancora in testa dopo che lo aveva contattato in piena tempesta-Gattuso”.