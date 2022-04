Auriemma: “Il Napoli punterà sui giovani. Adl sta pensando a De Zerbi per il futuro”

Mercato Napoli, parla Raffaele Auriemma

Il noto cronista del Napoli, Raffaele Auriemma ha rilasciato importanti considerazioni sul mercato ai microfoni di Radio Marte. Ecco le sue parole:

“Al presidente Aurelio De Laurentiis sta bene che Luciano Spalletti porti la squadra in Champions League; se poi si dovesse vincere lo Scudetto, tanto meglio. Siamo alla vigilia di una rifondazione: partiranno almeno otto giocatori ed andranno quindi fatti altrettanti acquisti, perché chi andrà via dovrà essere sostituito. Il Napoli farà un mercato di medio livello, puntando su giovani che costino al massimo 10-20 milioni di euro ciascuno”.

“La domanda reale da farsi, con queste premesse, è: Luciano Spalletti sarebbe davvero l’uomo giusto per gestire una squadra del genere? La sensazione è che il presidente De Laurentiis stia pensando più ad un profilo alla Roberto De Zerbi sulla panchina del Napoli per il futuro”.



“Dries Mertens vicino al rinnovo? Non è detto. Ad oggi, sappiamo solo che il suo contratto scadrà a giugno, come quello di David Ospina, Kevin Malcuit e Faouzi Ghoulam. Se poi De Laurentiis deciderà di riproporre concretamente un nuovo accordo ad uno di questi calciatori, non possiamo dirlo con certezza”.