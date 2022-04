Careca: “Per essere vincenti servono innanzitutto giocatori che sappiano fare la differenza in campo”

Careca ha fatto il punto sulla situazione del Napoli

L’ex attaccante del Napoli ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

“Sono troppo lontano per poterlo dire con la giusta cognizione, di certo è una questione anche di testa. A mio avviso per essere vincenti servono innanzitutto giocatori che sappiano fare la differenza in campo. Bisogna pretendere di essere i più forti, trasmettere l’anima alla squadra, battere i pugni nello spogliatoio e urlare ogni settimana “cavolo, voglio vincere!”. Queste cose arrivano ai calciatori”.