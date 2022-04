Napoli: Ha inizio il ritiro in vista della gara contro il Sassuolo

Il “mini” ritiro durerà fino a domani quando gli azzurri si receranno al Maradona per la gara contro il Sassuolo

Il Napoli si è radunato all’Hotel Caracciolo poco dopo le 20.00 per iniziare il ritiro fino alla gara di domani contro il Sassuolo. Tuttomercatoweb riferisce che il primo ad arrivare è stato il ds Giuntoli, poi via via tutti i calciatori e Spalletti, compreso il presidente De Laurentiis, che continuerà a stare vicino alla squadra fino a domani pomeriggio. Presente anche Giovanni Di Lorenzo, per cui a questo punto pare scontata la convocazione, mentre è ancora incerto un suo impiego dal primo minuto.

