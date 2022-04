ADL: “Mi accusano di non voler vincere lo Scudetto, la verità è un’altra…”

Il presidente azzurro risponde alle critiche

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn toccando anche il tema Scudetto.

Queste le sue parole:

“Mi accusano sempre di non voler vincere lo scudetto, invece io lo voglio vincere ma i miei capelli bianchi mi dicono che alla lotteria dove partecipano i tanti è difficile vincere. Quest’anno l’avremmo potuto vincere, però quando ho iniziato la stagione ho detto che la priorità assoluta era il campionato per arrivare tra i primi quattro, perché devo rientrare in Champions”.

