Napoli, Osimhen e Fabian Ruiz potrebbero andar via: pronti i sostituti

Victor Osimhen e Fabian Ruiz potrebbero salutare il Napoli alla fine del campionato.

La stagione del Napoli è giunta quasi al termine ed è tempo di capire quale sarà il futuro di qualche giocatore azzurro. Se per alcuni l’avvenire è chiaro, per altri è ancora un mistero.

Tuttomercatoweb ha parlato di recente di due big azzurri: Victor Osimhen e Fabian Ruiz. Secondo il sito d’informazione entrambi potrebbero lasciare il Napoli a fine stagione. Non solo: la Società avrebbe già scelto due sostituti.

Ecco quanto riportato:

“Uno dei profili più apprezzati da Giuntoli è senza dubbio quello di Armando Broja, classe 2001 attualmente al Southampton ma di proprietà del Chelsea. Marina Granovskaia era pronta a cedere il centravanti albanese per 35-40 milioni di euro, ma ora che in casa blues regna l’incertezza non si possono fare previsioni.Quella di Osimhen, però, potrebbe non essere l’unica grande cessione. Perché Fabian Ruiz a un anno dalla scadenza del contratto è l’altro grande pezzo pregiato in uscita. In questo caso c’è anche un contratto in scadenza nel 2023 che impone una decisione perché un club come il Napoli, oggi, non può permettersi di perderlo a parametro zero. E allora spazio alle offerte, se arriveranno, da almeno 40 milioni di euro. In entrata, detto di Anguissa che verrà riscattato, occhio al profilo di Adrien Tameze: già seguito dal Napoli la scorsa estate, il centrocampista dell’Hellas è giocatore molto apprezzato da dirigenza e staff tecnico.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, presentata un’offerta per Hickey

De Laurentiis: “Spalletti l’ho scelto a gennaio scorso. Ancelotti un fuoriclasse risultato poco simpatico. L’obiettivo è la Champions”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Le 5 ‘mosse’ del Pd contro la crisi e l’inflazione