Napoli, Anguissa: “Non sento il bisogno di far gol, devo garantire equilibrio”

Zambo Anguissa, centrto campista del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TLN TV.

Il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo percorso all’interno del Napoli. Il giocatore ha da subito soddisfatto le aspettative dei Società e tifosi, dimostrando di impegnarsi sempre ad ogni gara.

Ecco quanto dichiarato:

“Le statistiche per me non valgono. Io non sento il bisogno di trovare la rete, già ci sono gli attaccanti che lo possono fare. Il mio compito è garantire l’equilibrio evitando i gol degli attaccanti avversari.”

