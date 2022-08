Napoli promosso sul mercato: squadra più completa e di qualità

Il Corriere dello Sport promuove il mercato del Napoli e si complimenta con Cristiano Giuntoli per le ottime operazioni concluse.

Il Corriere dello Sport ha parlato del mercato stagionale del Napoli, complimentandosi soprattutto con il Direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il giornalista Ivan Zazzaroni riporta la lista di tutti gli acquisti effettuati dalla Società partenopea ed evidenzia il nuovo gruppo squadra che si è formato, definendolo molto più completo rispetto a quello della scorsa stagione.

“Questo è il giorno dei complimenti da rivolgere a Cristiano Giuntoli, il pinocchio di Castel Volturno, diesse delle mezze verità e dei trequarti di bugia (pare che rientri nel ruolo). Avendo preso Kvaratskhelia, Kim, Ostigard, Olivera, Ndombele, Simeone e lavorando ancora su Raspadori e Keylor Navas, il portiere del definitivo salto di qualità, merita l’oscar del mercato: con gli ultimi due ingressi il gruppo sarebbe in effetti più completo di quello che a fine maggio si piazzò terzo e non soltanto per la doppia copertura di tutti i ruoli ma per la freschezza, la qualità e le motivazioni dei nuovi interpreti”.

