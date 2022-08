Il Corriere dello Sport si concentra su Giovanni Simeone che non vede l’ora di debuttare con la maglia del Napoli.

Giovanni Simeone non vedrebbe l’ora di scendere in campo con la maglia del Napoli. Il Corriere dello Sport riporta proprio qualche dettaglio in merito alla questione, evidenziando che il Cholito sarebbe anche il primo argentino ad indossare la maglia azzurra da quando lo Stadio ha cambiato il suo nome in onore di Diego Armando Maradona.