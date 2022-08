Corriere dello Sport – Ndombele atteso oggi a Roma per le visite mediche.

Tanguy Ndombele è atteso oggi a Roma per le visite mediche. Nella giornata di ieri le parti hanno trovato l’accordo definitivo. Per il giocatore, l’esperienza azzurra, dopo essere stato escluso da Conte, è l’occasione perfetta per provare a rilanciarsi, dopo aver perso fiducia dalla sua, ormai ex squadra. Giuntoli ne era sicuro, l’accordo con Paratici era stato raggiunto da qualche giorno, e sulla formula nessun dubbio da chiarire, prestito con diritto di riscatto, a sollevare dubbi erano le cifre: in conclusione saranno 500mila euro di spesa immediata con riscatto fissato a 30 milioni. Il Tottenham contribuirà in modo concreto al pagamento del ricco ingaggio del calciatore.

