Napoli, se Demme va via arriverà un altro centrocampista

Nicolò Schira si sofferma sul calciomercato del Napoli, in particolare su ciò che accadrà in caso di partenza di Diego Demme.

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira è intervenuto sul calciomercato del Napoli, in particolar modo sul centrocampista tedesco Diego Demme. Quest’ultimo vorrebbe lasciare il club ed iniziare una nuova avventura con l’obiettivo di trovare più spazio in campo. Schira afferma che in caso Diego Demme dovesse andare via da Napoli potrebbe arrivare un altro centrocampista che andrà ovviamente a rafforzare la squadra.

L’annuncio è riportato sul proprio account Twitter:

“Mercoledi doveva essere e mercoledì è stato: il Napoli chiude per Giacomo Raspadori. Già fatta per Ndombele (domani visite a VillaStuart): ora Giuntoli lavorerà al colpo Keylor Navas dal PSG che aspetta Fabian Ruiz. E se parte Demme può arrivare un altro centroampista.”

🔜📝 Mercoledì doveva essere e mercoledì è stato: il #Napoli chiude per Giacomo #Raspadori. Già fatta per #Ndombele (domani visite a VillaStuart): ora Giuntoli lavorerà al colpo Keylor #Navas dal #PSG che aspetta #FabianRuiz. E se parte #Demme può arrivare un altro centrocampista https://t.co/2Yw7OF7Qku — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 17, 2022

