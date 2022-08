Napoli-Monza, si prevedono circa 30mila tifosi al Maradona

Per la sfida tra Napoli e Monza è prevista la presenza di circa 30mila tifosi allo Stadio Diego Armando Maradona.

Domenica 21 agosto il Napoli sfiderà il Monza allo Stadio Diego Armando Maradona. Certamente sarà una sfida particolare in qunto gli azzurri torneranno a giocare nel proprio stadio, dunque avranno il sostegno dei loro tifosi. Felicità anche per questi ultimi che finalmente potranno sostenere la squadra in casa propria.

L’edizione odierna di Repubblica si concentra proprio sulla presenza dei tifosi allo Stadio. Per il match i presenti previsti saranno circa 30mila.

Di seguito ecco quanto riportato dal noto quotidiano:

“La prevendita è infatti scattata molto meglio della campagna abbonamenti – ferma per ora su numeri bassi – e sono in via di esaurimento i settori superiori di Distinti e Curva B. Il club è in attesa di sviluppi e non è esclusa l’apertura in extremis pure dei settori inferiori, visto che sarà quasi sicuramente superata la barriera dei 30 mila spettatori.”

