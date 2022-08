Napoli-Monza, previsione tattica e le probabili formazioni

Napoli-Monza si disputerà allo Stadio Maradona: previsione tattica e le probabili formazioni.

Tattica Napoli-Monza – Allo Stadio Maradona di Napoli, domenica 21 agosto alle ore 18:30, il Napoli affronterà il Monza di Giovanni Stroppa. “Questione di moduli” è la rubrica dedicata agli appassionati di lavagnette tattiche, moduli e sistemi di gioco.

Il Monza di Stroppa

Per il Monza di Stroppa la strada non è affatto in discesa, difatti, dopo il match contro la Lazio è ora il momento di sfidare il Napoli. L’ingresso in Serie A sta mettendo a dura prova la formazione del Monza, formata però, da profili noti del nostro campionato e Nazionale. L’obiettivo di squadra, come primissima volta, rimane la salvezza e l’ambizione potrebbe far sperare in un decimo posto. A far chiasso, in questa partita contro gli azzurri, è proprio la presenza di Andrea Petagna, che da pochissimi giorni è entrato a far parte della squadra lombarda. La probabile formazione del Monza (3-5-2): Cragno, Caldirola, Ranocchia, Carboni, Birindelli, Valoti, Sensi, Pessina, Augusto, Caprari, Mota.

La tattica del Monza

Il Monza, approdato per la prima volta in Serie A, è corso subito ai ripari riuscendo a far parlare in brevissimo tempo di sé. L’avvio di mercato è stato brioso, proprio come aveva promesso Silvio Berlusconi. In rosa sono approdati nomi di tutto rispetto, funzionali al progetto tecnico e in armonia con il gioco di mister Stroppa. Secondo le ultime statistiche, tra i pali non vi sarebbe alcuna competizione con Cragno che dominerà in porta. In difesa ritornano a farsi sentire Caldirola, Ranocchia e Carboni, accompagnati a centrocampo da Birindelli, Valoti, Sensi, Pessina e Augusto. Mentre in attacco ritroviamo Caprari e Mota.

Il Napoli di Spalletti

L’inizio di stagione del Napoli è stato tutt’altro che posato: una vittoria scoppiettante sul Verona riporta il Napoli a dominare, in brevissimo tempo, i piani alti della classifica. I recenti innesti, arrivati proprio nelle ultime ore, confermano le serie intenzioni del club partenopeo. Con la mancata conferma di Ruiz a centrocampo, Giuntoli ha regalato ai tifosi un sostituto di tutto rispetto: Tanguy Ndombele, atteso oggi per le visite mediche a Roma. L’affare Giacomo Raspadori andato a buon fine, ed al postutto l’ambizioso obiettivo Keylor Navas tra i pali, in sostituzione dell’attuale titolare. Le probabili formazioni del Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

La tattica del Napoli

Il Napoli riconferma la sua rosa, ripartendo dal tentennante Meret tra i pali, lontano dal soddisfare le aspettative di una squadra che vuole puntare in alto. Ritroveremo Di Lorenzo affiancato da Rrahmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo il pilastro, nonché leader, Anguissa con Lobotka, e Zelinski che ritrova la titolarità. In attacco la conferma di Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Barbara Marino

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli è ai dettagli per Raspadori, affare in via di definizione

Calciomercato: si complica la trattativa tra Navas e il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incendio a Pantelleria, Vigili fuoco: nessuna persona coinvolta