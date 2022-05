Insigne, l’intermediario: “Il contributo che possa dare Lorenzo con il Toronto è ancora maggiore di quello che diede Giovinco”

Insigne-Toronto, interviene l’intermediario

Andrea D’Amico, l’intermediario che ha curato il passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“Ho vissuto una situazione analoga a quella di Insigne con Giovinco nel 2015. Prima la squadra non si qualificava per i playoff, dopo un anno vinsero il campionato. Il contributo che possa dare Lorenzo è ancora maggiore di quello che diede Giovinco. A Toronto arriva un campione che ho imparato a conoscere in questi mesi, darà un apporto importante. Lorenzo ha dimostrato di essere un professionista, onorando la maglia fino alla fine”.