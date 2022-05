Bargiggia: “Nella prossima settimana, andrà chiarita la situazione per il rinnovo di Ospina”

Mercato Napoli, parla Bargiggia

Paolo Bargiggia ha fatto il punto sul mercato del Napoli ai microfoni di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. Ecco le sue parole:

“Nella prossima settimana, andrà chiarita la situazione Ospina. Il procuratore porterà offerte. De Laurentiis gli ha fatto una proposta da 2 milioni, ritoccata verso l’alto. Il piano B è il rinnovo di Meret, per il quale c’è un accordo con l’agente. Sarà un rinnovo variabile: se resterà senza Ospina, sarà titolare; in caso contrario, prolungherà per essere ceduto o prestato altrove. Se parte Ospina, arriva un parametro zero di esperienza che si accontenti di fare la riserva, ma pronto a giocare alla bisogna: i nomi sono quelli di Sirigu, come primo, e Mirante, ex Roma”.