VIDEO – Contestazione al Maradona, cori contro ADL: lo stratagemma per coprirli

Contestazione al Maradona con cori anti-ADL: lo stratagemma usato per coprirli

Clima di contestazione ieri al Maradona, i tifosi hanno intonato cori contro ADL. Lo stratagemma messo in atto per provare a coprirli, è stato quello di far partire dagli altoparlanti dei fischi registrati che si sono sovrapposti ai cori. Anche la Gazzetta dello Sport ha notato quanto accaduto. Sui social c’è un video che testimonia il tutto.

Non so se si sente ma è successo di nuovo pic.twitter.com/bTXFjyRGG5 — Crab 🦀 (@audelss) May 15, 2022

