Calciomercato: Il Napoli su Koopmeiners

Il patron De Laurentis torna su un suo pupillo: Koopmeiners

In attesa di comunicare il nuovo tecnico si continua a lavorare sui possibili rinforzi. Considerate le partenze quasi certe sulla linea mediana sia di Demme che di Ndombele ritorna in auge un vecchio pallino del presidente. Stando alle dichiarazioni dello stesso, e riportate dal Corriere dello sport, Koopmeiners sarebbe tra i primi obbiettivi di mercato.

La fermezza con la quale Aurelio De Laurentis ha manifestato apprezzamenti sul centrocampista in forza alla Dea la dice lunga su quanto il Napoli lo consideri una prima scelta e lascia anche immaginare che, l’accordo con il futuro tecnico, sia già raggiunto.

Diversamente non si penserebbe di cercare di portare in maglia azzurra un calciatore che non fosse espressamente richiesto da chi poi dovrà gestirlo, soprattutto considerata la valutazione attuale di mercato che si aggira attorno ai trenta milioni.

