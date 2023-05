Calciomercato Napoli: Luis Enrique prima scelta

Tiene banco la trattativa che porterebbe al tecnico Luis Enrique

Ormai, data per scontata la partenza di mister Spalletti, l’annuncio dovrebbe essere ufficializzato dopo il match con la Sampdoria che chiuderà l’esaltante stagione del Napoli, a tenere banco è la rosa di possibili sostituti.

Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal, programma sportivo di radio Kiss Kiss, ha stilato una lista in ordine di importanza e gradimento. Il sogno proibito resta Luis Enrique tecnico iberico che annovera nel suo palmares ogni titolo possibile, in parte da calciatore e in parte da allenatore.

A seguire e in ordine, come riferito dal patron del Napoli Aurelio De Laurentis ai microfoni di Canale 5, c’è il tecnico viola Vincenzo Italiano e in coda, ma non per questo meno stimati, Gasperini, Thiago Motta e Palladino.

È chiaro che ingaggiare uno di questi ultimi sarebbe meno oneroso per le casse del calcio Napoli ma è altrettanto lampante che il profilo di Luis Enrique darebbe un respiro maggiormente internazionale al club sia per l’esperienza dello stesso sia per i calciatori che sarebbero stimolati a vestire la casacca azzurra nel prossimo futuro.

Fonte foto www.flickr.com