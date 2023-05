Contatti tra il Napoli e Luis Enrique, lo spagnolo apre all’azzurro

Confermati i contatti tra il Napoli e Luis Enrique

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore che possa sostituire l’ormai sicuro partente Luciano Spalletti, negli ultimi giorni il nome in cima alla lista di De Laurentiis è Luis Enrique. Come riportato da Alfredo Pedullà attraverso un articolo pubblicato sul suo sito, i contatti tra l’ex ct della Spagna e il club azzurro siano veritieri con un’apertura al dialogo da parte di Luis Enrique. Ecco quanto riportato:

“I contatti tra Luis Enrique e il Napoli sono veri. Certificati e confermati. Il “gancio” è stato Walter Sabatini attraverso Micheli e Mantovani, i preziosi collaboratori del club azzurro che l’esperto direttore sportivo conosce bene. Poi è entrato in campo Aurelio De Laurentiis che spera di andare fino in fondo: non ci sono accordi e/o offerte, non escludiamo un incontro, all’interno di contatti già avvenuti. Luis Enrique ha aperto, disponibile a parlarne, ma l’apertura non va certo confusa con altro, bisogna attendere e avere pazienza. I discorsi sul mercato sarebbero fondamentali. Prima De Laurentiis vuole risolvere la pratica Spalletti, dopo la rottura traumatica e che oggi sembra avere soltanto punti di non ritorno. Una pace all’improvviso con l’allenatore dello Scudetto? I colpi di scena a casa di ADL sono all’ordine del giorno, ma in questo caso sarebbe clamoroso e forse ci teniamo bassi. Spalletti ritiene chiusa la sua avventura con il Napoli, chi lo conosce bene sa che non torna indietro. Il no di Luis Enrique al Chelsea era stato dettato da scarsa convinzione su programmi confusi. Un allenatore come lui mette il potenziale tecnico davanti a qualsiasi altra cosa, oneroso stipendio compreso. E il Napoli ha una base importante, a prescindere da qualche possibile cessione illustre. Luis Enrique ha aperto ai dialoghi con il Napoli, questo è sicuro. Sul resto bisogna avere pazienza”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

