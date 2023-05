Corriere del Mezzogiorno – ADL spera nella permanenza di Spalletti: potrebbe fare un ultimo tentativo.

L’edizione odierna del quotidiano torna a parlare dell’addio di Luciano Spalletti al Napoli. Dopo un’annata da incorniciare, con lo Scudetto che è arrivato un mese prima della fine del campionato, consegna in eredità anche il valore del tempo. De Laurentiis ne è consapevole, e dal canto suo spera di poter convincere ancora il tecnico a rimanere in azzurro. I margini per far si che questo accada, sono quasi inesistenti, ma potrebbe provare in un ultimo tentativo.

