La Gazzetta dello Sport – Luis Enrique si avvicina, contatti con ADL: apre all’Italia e al Napoli.

L’edizione odierna del quotidiano riporta l’interesse del Napoli per Luis Enrique. Non si tratta solo di suggestione, perché De Laurentiis è intenzionato a portarlo in azzurro, soprattutto perché il suo arrivo è ritenuto un salto di qualità. I sondaggi sono stati portati avanti, non ci sono stati dinieghi o chiusure in assoluto. L’allenatore è attratto da progetti stimolanti e il ritorno in Italia potrebbe fare al caso suo. Da evidenziare, però, che l’interesse dello spagnolo è rivolto soprattutto alla Premier, nonostante non sia una necessità allenare lì.

Difatti, l’ex ct della Spagna, non molto tempo fa ha declinato un invito del Chelsea, poiché poco convinto del progetto americano dei Blues. Inoltre, dettaglio non poco trascurabile, non ha esigenze per quanto riguarda l’ingaggio o di dover necessariamente prendere una panchina. L’intenzione è quella di ponderare al meglio la scelta, per esserne convinto al 100%. Per questo motivo non ha nessuna fretta di concludere già da ora.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Contatti tra il Napoli e Luis Enrique, lo spagnolo apre all’azzurro

Calciomercato: Il Napoli su Koopmeiners

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Juventus – Di Maria sempre più lontano da Torino