Corriere dello Sport – Luis Enrique, insidia Psg sull’allenatore: ma ADL lo vuole portare a Napoli.

Negli ultimi giorni Aurelio De Laurentiis è impegnato nella ricerca di un nuovo allenatore. Il casting ha visto come favorito Luis Enrique, ormai prescelto come erede di Spalletti. L’ex ct della Spagna è in cima alla lista per allenare i campion d’Italia, ma il quotidiano allarma, perché alle spalle c’è l’insidia del Paris Saint Germain. Il club francese è alla ricerca di un nuovo traghettatore per la prossima stagione, invece il Chelsea ha provato ad aprire un dialogo con lui la scorsa settimana, ma senza concludere alcunché, poiché l’allenatore è rimasto poco convinto del progetto.

