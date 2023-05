La Gazzetta dello Sport – Problemi con la tournée in Corea del Sud: può saltare per un motivo.

La tournée del Napoli in Corea del Sud potrebbe saltare a causa di problemi fra la federazione coreana e le agenzie che stavano organizzando il viaggio degli azzurri. Il club partenopeo, tra l’8 e l’11 giugno avrebbe dovuto giocare due amichevoli contro il Maiorca, ma la federazione accusa i promotori di non aver risposto a tutte le richieste per effettuare queste amichevoli, anche per quanto riguarda il profilo economico. Ovviamente il Napoli senza garanzie non partirebbe.

Fonte foto: Flickr.com

