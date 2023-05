Corriere dello Sport – Zazzaroni su addio Giuntoli: “De Laurentiis tiene la Juve per le p***e”.

L’edizione odierna del quotidiano ha regalato ai suoi lettori un’apertura decisamente colorita: “Aurelio De Laurentiis tiene la Juve per le palle“. Queste le parole di Ivan Zazzaroni in merito a quanto sta succedendo tra Napoli e Juventus. Il nuovo management bianconero, ha deciso di affidare l’area tecnica a Cristiano Giuntoli, ancora di proprietà partenopea, e proprio questo dettaglio rende quasi impossibile la chiusura dell’affare. Il patron azzurro non è disposto a rischiare:

“Oggi le resistenze del presidente del Napoli condizionano pesantemente le scelte strategiche elaborate in funzione di un’annata, la prossima, tra le più complicate della storia juventina”, con Giuntoli invece che riceve un ‘trattamento’ speciale perché “tenuto all’oscuro dei movimenti e perfino delle intenzioni del Napoli”.

