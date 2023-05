Tuttosport – Mercato Juve, Giuntoli vuole portare Koopmeiners in bianconero.

Il calciomercato è ormai un argomento all’ordine del giorno, e nonostante le problematiche in casa Juventus, c’è da pensare anche a quello. Il centrocampo bianconero è il reparto più colpito, con le defezioni di McKennie e Paredes, senza dimenticare l’addio, salvo imprevisiti, di Rabiot. Paul Pogba rimane un punto interrogativo, nonostante la speranza del club sia quella di ritrovarlo in forma per la prossima stagione. Tuttavia, anche se dovesse ritornare al top, non basterebbe solo la sua presenza e si pensa a nuovi innesti.

Piace Milinkovic-Savic, ma la trattativa rimane complicata a causa del costo del cartellino. Per questo motivo il profilo che fa gola è quello di Teun Koopmeiners, uno dei talenti più in voga dell’Atalanta. Il prezzo dell’olandese è più abbordabile e al momento percepisce solamente 2 milioni di euro all’anno.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Contatti tra il Napoli e Luis Enrique, lo spagnolo apre all’azzurro

Calciomercato: Il Napoli su Koopmeiners

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Juventus – Di Maria sempre più lontano da Torino