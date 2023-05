Lozano sempre più lontano da Napoli, Zhegrova del Lille può essere il suo sostituto in azzurro

Lozano verso l’addio, il Napoli punta a Zhegrova

Il Napoli e Lozano sono sempre più lontani, complice anche la scadenza del suo contratto nel 2024 il messicano potrebbe salutare l’azzurro nel corso del mercato estivo. Il sostituto potrebbe arrivare dal Lille, si tratta di Edon Zhegrova esterno del Kosovo che in questa stagione si è messo in mostra nelle fila del club francese. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Il Napoli ha notato Edon Zhegrova. E’ un esterno offensivo di destra, quello che potrebbe servire nel caso vada via Lozano, ha un suo appeal come le movenze da antica ala. Ha un’età che solletica (24 anni) e un costo che ci può stare, eccome, perché con meno di dieci milioni l’attaccante del Kosovo si può acquistare. Per il momento, sta in quell’elenco abbastanza robusto che deve aiutare a farsi delle idee.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato Juve, Giuntoli vuole portare Koopmeiners in bianconero

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tina Turner – Svelate le cause del decesso