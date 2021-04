Empoli, pres. Corsi: “Dionisi-Napoli? Non sto valutando alternative, voci irrispettose verso Gattuso”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, sui rumors Dionisi-Napoli

Empoli, il pres. Fabrizio Corsi, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, parlando delle voci su Dionisi al Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

Empoli, pres. Corsi:

“Dionisi nel mirino del Napoli? Non voglio parlarne, se volete potete farlo voi quanto volete. Non mi sembra rispettoso. Per me rappresenta il presente e il futuro del mio club, non sto valutando le alternative. Non mi piacciono queste voci da Firenze o da Napoli e non è rispettoso neanche verso Gattuso”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Nuova maglia SSC Napoli Burlon: ecco quando sarà utilizzata. L’indiscrezione

UFFICIALE – Mondiali in Qatar 2022: tutte le gare in esclusiva Rai. I dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Resistenza: Anpi, morta partigiana Antonietta Romano Bramo