Napoli, contro la Samp serve il miglior Insigne. Il capitano sempre titolare negli ultimi due mesi

Insigne, da due mesi sempre in campo

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Lorenzo Insigne sarà nuovamente titolare nella sfida contro la Sampdoria. Il match di oggi sarà importante per il futuro del club azzurro, ma anche per il suo. Ecco quanto riporta la rosea:

“Ci vorrà la grande prestazione e, dunque, ci vorrà il Lorenzo Insigne delle grandi occasioni. Buona parte delle ambizioni Champions del Napoli potrebbero dipendere proprio dal talento del capitano, il cui rendimento non conosce pause, da due mesi ad oggi. Il capitano è anche ad un passo dal suo record di gol realizzati in campionato. Attualmente, è fermo a quota 18 reti, segnate nel 2017. Gliene mancano 4 per migliorarlo ed ha a disposizione 9 partite per provare a migliorarsi ma, soprattutto, per riportare il Napoli in Champions League. Una condizione che potrebbe essere determinante anche per il suo rinnovo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Empoli, pres. Corsi: “Dionisi-Napoli? Non sto valutando alternative, voci irrispettose verso Gattuso”

UFFICIALE – Mondiali in Qatar 2022: tutte le gare in esclusiva Rai. I dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: da domani in classe 6,5 mln studenti, 8 su 10