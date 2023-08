Convocati Napoli-Sassuolo: si ipotizza l’assenza di due azzurri

Tra i giocatori del Napoli che verranno convocati contro il Sassuolo si ipotizza l’assenza di Hirving Lozano e Diego Demme.

Nella lista dei convocati per la sfida del Napoli contro il Sassuolo mancheranno probabilmente i nomi di Hirving Lozano e Diego Demme.

Il quotidiano Repubblica ne spiega le ragioni:

“Nella lista dei convocati potrebbero esserci due assenti illustri: il centrocampista tedesco Demme(già escluso a Frosinone) e soprattutto Hirving Lozano. Entrambi sono sul mercato e per l’attaccante messicano è arrivata ieri un’offerta molto interessante da parte del Psv di Eindhoven: 10 milioni più bonus, non male per un giocatore in scadenza di contratto e ai margini del progetto azzurro.”

