Napoli, previsto incontro per finalizzare il rinnovo di Kvaratskhelia

Il Napoli incontrerà a breve Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, per discutere del rinnovo dell’attaccante georgiano.

Kvicha Kvartskhelia sarebbe vicino al rinnovo del suo contratto con il Napoli. Il Corriere dello Sport ha parlato di un incontro tra il Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e l’agente del giocatore Mamuka Jugeli che avverrà nei prossimi giorni. L’obiettivo di esso sarebbe proprio quello di prolungare l’accordo che lega Khvicha Kvaratskhelia al club partenopeo.

Ecco quanto si legge in merito alla vicenda:

“Oggi, nel frattempo, De Laurentiis sarà a Napoli dopo un periodo di vacanza: in città, invece, è già arrivato Mamuka Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia. Incontro per il rinnovo in vista. Ieri, dicevamo, è stato segnalato a Napoli anche Mamuka Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia, pronto a entrare nel vivo della trattativa di rinnovo con De Laurentiis. Il nodo è il ritocco dell’ingaggio attuale: 1,4 milioni a stagione fino al 2027.”

