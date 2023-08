Formazioni Napoli-Sassuolo, tre dubbi per Garcia

Napoli e Sassuolo si sfideranno questa sera e La Gazzetta dello Sport si è soffermata sui dubbi di formazione di Rudi Garcia.

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia avrebbe ben tre dubbi di formazione relativi alla sfida contro il Sassuolo.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione:

“Nel Napoli ci sono tre ballottaggi: Olivera-Mario Rui, Juan Jesus-Natan ed infine Politano-Raspadori. Per il resto non ci saranno particolari sorprese con Meret tra i pali, Di Lorenzo terzino destro e Rrahmani centrale. In mezzo al campo torna Anguissa dal primo minuto così come Kvaratskhelia. Nel Sassuolo sono tre i dubbi di Dionisi: Viti-Tressoldi, Henrique-Racic e Vina-Pedersen.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – La Lazio annuncia l’arrivo di Sepe, l’ex Napoli ritrova Sarri

Elmas, per il Napoli è incedibile: rifiutate avances da Bundesliga e Premie

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Diletta Leotta è raggiante, ecco i primi giorni da mamma con la sua Aria