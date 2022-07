Mertens sempre più lontano da Napoli, ad attenderlo c’è il Marsiglia

Il belga è libero da ogni vincolo contrattuale e può scegliere la soluzione che più gradisce

Dries Mertens si avvicina all’Olympique Marsiglia. La redazione di Tuttomercatoweb riferisce che il club di Ligue 1 è in pole position per il belga, il quale di fatto non è più un giocatore del Napoli visto che il suo contratto è scaduto lo scorso 30 giugno. Mertens è l’obiettivo numero uno del club transalpino e nelle prossime ore potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.

