Navas su Instagram: “Rimango al PSG”

Keylor Navas annuncia la sua permanenza al Paris Saint-Germain

Il Napoli ci ha provato ma alla fine non c’è stato modo di concretizzare l’affare, Keylor Navas resterà al PSG. A darne l’annuncio è prorio il portiere costaricano tramite il suo profilo Instagram.

Queste le sue parole:

“Dopo un’estate di grande incertezza, è arrivato il giorno di ringraziare i club e i tifosi che si sono interessati a me, valorizzando il mio lavoro e la mia carriera. È un orgoglio sentirsi così amati, che scommettono su di te. È anche il momento di informarvi che continuerò a lavorare sodo a Parigi, senza perdere la fiducia, aiutando il più possibile la squadra, senza arrendermi e, come al solito, dando il massimo ogni giorno. Grazie per i vostri auguri, continuiamo a lottare mano nella mano con Dio!“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Corbo: “Spalletti sbaglia approccio: dopo Firenze, meglio resettare gli esperimenti”

Napoli, ceduto Ambrosino in prestito al Como

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nasa, sabato nuovo tentativo del volo di prova verso la Luna