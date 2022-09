Ounas: le prime parole da giocatore del Lille

Le prime dichiarazioni di Adam Ounas dopo l’approdo al Lille

Adam Ounas è un nuovo giocatore del Lille. La redazione di Tuttomercatoweb riporta le sue prime dichiarazioni dopo il trasferimento il Ligue 1.

Queste le sue parole:

“Sono molto felice di arrivare al Lille dove conosco già alcuni giocatori, il che faciliterà la mia integrazione. Spero di fare una bella stagione con loro! Tutti in Europa sanno che il Lille è uno dei più grandi club in Francia, gioca un calcio che mi piace. Mi ha subito conquistato! Vai Lille e ci vediamo presto in campo!”.

