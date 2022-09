Napoli, ceduto Ambrosino in prestito al Como

Napoli, Ambrosino va in prestito al Como

Il Napoli sta per cedere in prestito il giovane attaccante Giuseppe Ambrosino, che entro stasera sarà un nuovo giocatore del Como. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante azzurro verrà ceduto in prestito secco. Grande opportunità per Ambrosino, che si ritroverà come compagno di squadra anche Cesc Fabregas.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Arbitri & Arbitri – Simone Sozza dirige Lazio-Napoli

Navas al Napoli possibile, non va chiuso per forza entro oggi: lo scenario

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti, in fondo al mare il corpo di una donna abbracciata al suo bambino