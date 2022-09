Arbitri & Arbitri – Simone Sozza dirige Lazio-Napoli

Sarà Simone Sozza a dirigere Lazio-Napoli, gara valida per il quinto turno del campionato di Serie A 2022/2023

Simone Sozza, nato a Segrate il 19 agosto 1987, esordisce nel mondo del calcio da giocatore (nello specifico difensore). Inizia ad arbitrare nel 2004 dopo aver frequentato il corso serale per arbitri presso la sede AIA di Seregno. Nel 2012 arriva in Serie D e tre anni dopo, nel 2015, viene promosso in Lega Pro vincendo nel 2018 il Premio Sportilia.

Passato in C.A.N. B nel 2019, il 27 gennaio 2020 esordisce in Serie A in occasione della partita Parma-Udinese terminata 2-0. Il 1º settembre 2020 viene inserito nell’organico della CAN A-B e nella stessa stagione (2020-2021) viene designato in 6 partite del massimo campionato e per 8 in cadetteria.

Il 23 maggio 2021 arbitra la finale di andata dei playoff di Serie B tra Cittadella e Venezia. Il 6 gennaio 2022 dirige la sfida tra Juventus e Napoli, primo big match in Serie A della carriera. Il 26 maggio 2022 viene premiato con il premio “Giudice Rosario Livatino AIA” quale miglior arbitro esordiente per la stagione 2021/2022. Sono 24 in totale le gare di Serie A dirette dall’arbitro lombardo.

I precedenti di Sozza con il Napoli

Sozza ha diretto il Napoli in tre occasioni (tutte svoltesi in trasferta nella scorsa stagione): Fiorentina-Napoli 1-2 (3 ottobre 2021); Juventus-Napoli 1-1 (6 gennaio 2022) e Cagliari-Napoli 1-1 (21 febbraio 2022.

I precedenti di Sozza con la Lazio

Sono quattro le gare dei biancocelesti già dirette dal fischietto di Seregno: Empoli-Lazio 1-3 (21 agosto 2021); Sassuolo-Lazio 2-1 (12 dicembre 2021); Lazio-Atalanta 0-0 (22 gennaio 2022) e Milan-Lazio 4-0 in Coppa Italia (9 febbraio 2022).

